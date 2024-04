Wa keapet de mummy fan Bitgum?

Op Keningsdei 27 april is de alderlêste rommelmerk fan Brassband Looft den Heer yn Bitgummole. Nei fjirtich jier hat it moai west, fynt organisator en grutte motor Libbe Dijkstra (78). Dijkstra hat al dy jierren ferantwurdlik west foar it ynsammeljen fan keapwaar, fariearjend fan meubels, elektroanika, wytguod, potten en pannen oant bysûnder porslein, skilderijen, húsoargels en alles wat fierder mar oanbean waard. Gauris ferdwûnen hiele ynboelen yn de ferneamde blauwe oanhingwein.

Op de alderlêste edysje geane de doarren op it plein by de tsjerke fan Bitgummole wer om 13.00 oere iepen. In oere letter begjint it hichtepunt fan de middei: de ferkeap by opbod. Under it genot fan de kwinkslaggen fan feilingmaster Libbe Dijkstra gean de meast bysûndere artikels yn oare hannen oer. Klapper fan dizze alderlêste feiling sil sûnder mis ‘de mummy fan Bitgum’ wêze: de mummifisearre kat dy’t okkerdeis ek te sjen wie yn it telefyzjeprogramma Hea fan Omrop Fryslân. Neitiid reinde it reaksjes út it hiele lân wei. Allinnich al om te sjen hoe’t it mei poeke ôfrint, is it de muoite wurdich om del te kommen.

Op it Molewjuksplein is wer in terras. Foar in habbekrats is in noflike stoel skoaren om jin mei in bakje kofje, wat fris, in bierke of in broadsje hamburger del te jaan. Mei de opbringst fan de Rommelmerk betellet de muzykferiening in grut part fan de jeugdoplieding. Dêr bliuwe foar elkenien de lessen en it jeugdkorps mei te beteljen.