Utnoadiging presintasy fan de Grammatica van het Bildts

De Grammatica van het Bildts is bij De Bildtse Boekerij ferskenen as dârde deel in de bekinde taal-sery. In overlêg met de Fryske Akademy het Sytse Buwalda de grammatika skreven. ’t Is ’n waardefolle anfulling op ’t Woordeboek fan ’t Bildts. Deuze útgave sil seker syn bijdrage levere an ’t gebrúk fan de Bildtse taal. ’t Eerste eksemplaar sil donderdeg 4 april anboaden worre an Pieter Duijff en Hindrik Sijens, baide taalkundigen ferbonnen an de Fryske Akademy.

Tidens de bijeenkomst sil Eric Hoekstra fan de Fryske Akademy ’n lezing over ’t Bildts houwe. Na de pauze wort de geheel fernijde website fan De Bildtse Boekerij presinteerd met de mooglikheden as downloaden, opsoeken en deurblâderen fan tientallen boeken. Om 16.00 is idereen fan harte welkom in Campus Middelsee, Hartman Sannesstraat 5 te St.-Anne.

Foor informasy over ’t boek en de presintasy kin min kontakt opnimme met de skriver fia ’t mailadres of tillefoannummer: sh.buwalda@home.nl / 0518491400.