Twa see-earnepiken!

De beide aaien fan de see-earnen yn de Alde Feanen binne in pear dagen lyn útkaam en no sitte der twa pluzige see-earnepiken yn it nust. Besjoch filmkes fan de ôfrûne dagen hjirûnder. Klik hjir foar de streekrjochte bylden en foar filmkes fan oare hichtepunten.