Presintaasje Milan Kunc yn Grinzer Museum, mooglik troch skinking

‘Olympysk kampioene gewichtheffen’, ‘Giraffe mei atoombomeksploazje’ en ‘Smoothy op skateboard’: it is in greep út de bysûndere tekeningen fan keunstner Milan Kunc dy’t it Grinzer Museum as skinking fan Jan van Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen krige. In presintaasje fan dy en oare wurken is no yn de fêste kolleksje fan it museum te sjen.

Jan van Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen folje de kolleksje fan it Grinzer Museum sûnt 1987 geregeld mei printen, tekeningen en skilderijen. Yn 2021 skonken se it museum mar leafst 19, wêrfan 15 tekeningen fan Milan Kunc. De tekeningen kochten se eartiids by Galerie Swart yn Amsterdam. In stikmannich krigen se fan de keunstner sels. Van Adrichem en Van Nieuwenhuyzen skonken earder al it grutte skilderij ‘Madonna in Space’ (1984) fan Kunc en fûnen it passend om ek de searje tekeningen oan it Grinzer Museum oan te bieden.

Milan Kunc en de Nieuwe Wilden

Milan Kunc (1944) is in Tsjechyske keunstner, dy’t bekend stiet om it gebrûk fan humor en irony yn syn kreaasjes. Hy kombinearret ferrassende figueren en foarwerpen, dêr’t it ûnderlinge ferbân net altyd dúdlik fan is. Kunc daget dêrmei minsken út om sels it ferhaal te ûntsiferjen. Syn keunst hat faak yntinse kleuren en libbene komposysjes, mei in satiryske blik op de maatskippij. It wurk fertoant ynfloeden fan de beweging Nieuwe Wilden, dy’t yn de tachtiger jierren yn Dútslân opkaam. De keunstwrâld ûndergie op dat stuit in grutte feroaring: fan net folle emoasje en kleur nei sterk ferheljende, ekspressive en figurative keunst. Keunstners fan de Nieuwe Wilden makken har los fan de regels en beheiningen fan foargeande jierren. Yn stee dêrfan keazen se foar in ekspressive en emosjonele manier fan skilderjen.

Skinkers yn it sintsje

De presintaasje kombinearret Kunc mei tiidgenoaten út de museumkolleksje, ta eare fan it jubileumjier fan it Grinzer Museum. Skinkers, samlers en oare minsken fan betsjutting foar it museum, wurde op dy manier yn it sintsje set.