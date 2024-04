Plombrief foar Poppoadium Iduna

De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op 23 april 2024 gie der sa’n Plombrief nei Poppoadium Iduna yn Drachten.

Iduna hat fêststeld dat it Frysk foar syn organisaasje in kearnwearde is en is dêr aktyf mei oan ’e slach gien. Iduna set himsels del as poppoadium (ynstee fan poppodium) en hat in hússtyl ûntwikkele mei it Frysk op de foargrûn. Sa sjogge besikers dat it Frysk oeral brûkt wurde kin. Benammen troch syn doelgroep stimulearret Iduna dêrmei it brûken fan Frysk yn de takomst.

De Ried fan de Fryske Beweging fynt it wichtich dat it Frysk as taal sichtber is en wurdearret de inisjativen fan Iduna op dat mêd tige. Dêrom is besletten om Iduna in “plom” te jaan.

Taheakke: Plombrief Iduna

Saaklik lieder Jort Visser fertelt wêrom’t Poppoadium Iduna yn Drachten derfoar keazen hat om it Frysk en it Ingelsk yn syn hússtyl te brûken: