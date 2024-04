Oprop foar bydragen oan Mercator International Conference

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen organisearret op 7 en 8 novimber 2024 syn 1st International Conference yn it Oranje Hotel yn Ljouwert.

It tema fan de konferinsje is ‘Shaping Policy for Minority Languages and Multilingualism’. It doel fan de konferinsje is om in platfoarm te bieden foar en diskusjes te stimulearjen oer beliedsûntwikkeling foar minderheidstalen en meartalichheid yn ferskate konteksten, fan thús oant yn it ûnderwiis.

Oprop foar bydragen

Mercator nûget út ta presintaasjes oer taalbelied, taalpraktiken, taalideologyen en taalattitudes op alle nivo’s (ynternasjonaal, nasjonaal, regionaal, maatskiplik, ynstitúsjoneel, groeps-, húshâldings- en yndividueel). De organisaasje ferwolkomje útstellen foar presintaasjes fan minsken út alle karriêrestadia dy’t har dwaande hâlde mei de tema’s fan de konferinsje. Postdoks en begjinnende ûndersikers wurde yn it bysûnder oantrune om mei te dwaan.

Yn it bysûnder wurde bydragen oer de neikommende ûnderwerpen ferwolkomme:

– Ynklusyf meartalich ûnderwiis – de didaktyk fan meartaligens

– Underwiis yn minderheidstalen en meartalich ûnderwiis en beoardieling

– Taalbelied foar húshâldingen

– Meartalige pedagogyske wurkwizen bgl. CLIL en translanguaging)

– Taalferskaat yn learareopliedingen

– Belutsenens fan âlden by taalûnderwiis

– Perspektiven op taalbeliedsûntwikkelingen út de mienskip wei

– Regionaal taalûnderwiis en taalûnderwiis tichteby

– Taalferskaat en (wrâld)boargerskip

– Taalattitudes en harren ynfloed op it taalbelied

– (Taal)learen op ôfstân – gefolgen fan de COVID-19-pandemy foar meartalige learlingen en learlingen fan minderheidstalen

– Twatalich en trijetalich ûnderwiis

– Casestudies en praktykfoarbylden yn de ûntwikkeling fan taalbelied

Foarstel yntsjinje

De oprop is iepen oant 15 maaie 2024. It formulier foar it yntsjinjen fan in útstel stiet hjir.