Oerâlde reuzekangeroe fan goed twa meter ûntdutsen yn Australië

Australyske wittenskippers hawwe trije nije soarten grutte kangeroes beskreaun, dy’t sa’n fiif miljoen oant 40.000 jier lyn libben. Ien fan dy soarten, de Protemnodon viator, koe wol twa kear sa grut wurde as de grutste manlike reade reuzekangeroes fan no, dy’t 1,40 meter wurde kinne.

Dat docht bliken út ûndersyk fan paleontologen fan Flinders University yn ’e Australyske stêd Adelaide. Hja beseagen de fossilen fan kangeroes dy’t yn 2013, 2018 en 2019 yn Súd-Australië fûn waarden. De bisten blieken yn grutte, foarm en springwize fan inoar te ferskillen. De Protemnodon viator (‘viator’ is Latyn foar ‘reizger’) wie in kangeroe fan maksimaal 170 kilo mei lange likemjitten, dy’t frij goed springe koe. De soarte libbe yn it drûge binnenlân fan Australië, krekt as de hjoedddeiske reade reuzekangeroes.

Net-springende kangeroe

De wittenskippers ûntdutsen noch twa nije saorten: de Protemnodon mamkurra en Protemnodon dawsonae. De earste wie in stadige kangeroe mei tsjokke bonken. “It soe kinne dat er mar komselden sprong, faaks allinnich wannear’t er skrokken wie”, seit haadûndersiker Kerr. Fan de dawsonae fûnen de ûndersikers minder fossilen, sadat der minder oer dy soarte bekend is. Wol wie is neffens Kerr wierskynlik in middelflugge springer, dy’t op in sompewallaby liek.

Opmerklike dieren

Hoewol’t de Protemnodons tige ferskillend wiene kwa uterlik en libbenswize, wiene se 40.000 jier lyn allegear útstoarn yn Australië. Allinnich yn Tasmanië en Nij-Guinea libben dy kangeroes faaks noch wat langer. De ûndersikers hoopje dat der noch fierder ûndersyk dien wurdt nei de libbenswize fan de Protemnodons. “Libbende kangeroes binne no al sokke opmerklike dieren”, seit Kerr. “It is geweldich om te betinken wêr’t dy nuveraardige kangeroes allegear ta by steat wiene.”