Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

It is de santichste kear dat de Rely Jorritsmapriisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 1 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere.

De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei tûzen euro. De ynstjoeringen moatte digitaal as taheakke ferstjoerd wurde oan rely@stiftingflmd.frl.

Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Oene Spoelstra, Marrit de Schiffart en Gerbrich van der Meer.

Foar mear ynformaasje sjoch de webside: www.stiftingflmd.frl.