Noch oant 1 maaie ynskriuwe foar Liet 2024 op 19 septimber

De slutingsdatum foar it Frysk sjongfestival Liet 2024 komt tichterby. Woansdei 1 maaie slút de ynskriuwing.

Liet ropt artysten op om harren komposysje yn te leverjen fia de webside www.liet.frl. Sa’t al earder oankundige is, sille nei ien foarwedstriid acht ynstjoeringen trochgean nei de grutte finale op 19 septimber yn Neushoorn yn Ljouwert. Taal én nije muzyk sille by dat barren in poadium krije.

De winner giet troch nei it Regio Festival yn it Theater aan het Vrijthof te Maastricht en fertsjintwurdiget Omrop Fryslân en Liet.