Museum Nagele toant ‘Op bezoek in de Polder!’

Fan 2 maaie oant en mei 28 july 2024 is yn Museum Nagele de eksposysje ‘Op bezoek in de Polder!’ te besjen. Fiif keunstners, elk mei in eigen wurkwize en byldzjende uteringsfoarm, toane harren wurk. Hja litte har ynspirearje troch feroaringen yn it lânskip dêr’t ek de Noardeastpolder en it wetter ûnderdiel fan binne.

Ferskillende printtechniken

Willy van der Duyn makket heechdrukken op mei de hân makke papier. It wurk is assosjatyf en autobiografysk. De houtprinten fan Rita Lentz foarmje in ferhaal. Se binne altyd it resultaat fan in syktocht nei lykwicht. It lânskip is it favorite ûnderwerp foar Tim Blaauw, mar faak mei wat technysk deryn lykas attributen fan in âlde spoarwei. Antje Veldstra wurdt rekke troch de Iselmar en de beweging fan wetter dat streamt en feroaret: it hâldt jin yn ’e besnijing. Hja siket de tsjusternis en it reliëf.

Keramyk

Helma van de Water is keramist. Mei har romtlik wurk sil sy in oanfolling by de eksposysje wêze. Hja makket objekten foarsjoen fan in karakteristike dekoraasje. Yntuïtyf heakket se linen ta; yn har wurk is in swymke art deco werom te finen.

Museum Nagele is fan tongersdeis oant en mei sneins fan 13.00 oant 17.00 oere iepen. Sjoch foar mear ynformaasje op www.museumnagele.nl.