‘Minder wifi, mear poëzy!’ is it nijste gedicht fan Arjan Hut as Dichter fan Fryslân.

De Dichter fan Fryslân, Arjan Hut: “Ik ha net de yllúzje dat ien mei in slogan of in gedicht minsken skermtiid ynruilje litte kin foar ‘mear poëzy’. De titel is ek rjochte oan mysels – wol ik safolle oeren fan myn tiid yn de beheinde romte fan in skerm trochbringe? Ek al sizze de harsens, toe mar, toe mar? Mear meimekoar dwaan, wêze, ynstee fan elk yn in eigen algoritme-bubbel, it liket my de muoite fan it besykjen wurdich. De tekst is opboud út titels dy’t ik seach yn winkel mei twaddehânsk boeken.”

De Nederlânske oersetting troch Jantsje Post en de Ingelske oersetting fan David Colmer binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân: www.dichterfanfryslan.frl.