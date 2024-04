Konsert troch Americana-muzikant Timo de Jong yn Doarpstsjerke Huzum

De Tsjerketour is ta stân kommen troch it gearwurkjen fan Popfabryk en Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Popfabryk sjocht de âlde tsjerken yn Fryslân as in bysûnder en wiidferspraat poadium om syn lytsskalige produkjes foar in faak nij publyk út te fieren. Yn dat ramt treedt sjonger-ferskesskriuwer Timo de Jong op snein 28 april om 15.30 oere op yn ’e Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert.

Yn ’e maitiid fan 2024 komt Timo de Jong mei in nij album, spesjaal foar de Tsjerketour makke. Dêrmei sil er solo op toernee by seis fan de by de SAFT oansletten tsjerken lâns. Op 26 jannewaris brocht er syn nije singel ‘Kingdom of Mine’ út. It is de earste singel fan syn nije album mei deselde namme. In dûnsber liet oer hâlden fan it plak dêr’t men wennet. Timo hat yn ’e simmer fan 2023 in stikmannich tsjerken oandien om ynspiraasje op te dwaan en ferhalen te sammeljen. Mei dat materiaal hat er nije ferskes skreaun. Der binne acht bysûndere nûmers útkommen, allegearre mei in direkte link nei tsjerkjes fan de Tsjerketour.

2024 wurdt in drok jier foar de Meppeler muzikant. Sa stie er al op Eurosonic, trede er yn jannewaris op by it grutste Americana-festival fan Europa yn Londen en komt der in toernee foar de promoasje fan ‘Kingdom of Mine’.

Konsert troch Americana-muzikant Timo de Jong

Plak: Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert;

Datum: Snein 28 april 2024 om 15.30 oere.

De tagongspriis is € 10,00. Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal reservearre wurde fia it Ticketkantoor. By de tsjerke is net folle romte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Ynljochtingen binne te krijen fia dorpskerkhuizum@gmail.com. Mear ynformaasje is te finen op www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.