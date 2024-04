Keramykmuseum Prinsessehof organisearret rûnlieding yn gebeartetaal

Spesjaal foar minsken mei in auditive beheining organisearret Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert rûnliedingen troch it museum yn Nederlânske gebeartetaal. Op sneon 20 april jout museumdosint Bea Bouwmeester in rûnlieding troch de útstalling Porseleinkoorts.

Yn dy útstalling ûntdekke besikers alles oer de swide ûntsteansskiednis fan Europeesk porslein. De rûnlieding is fergees te folgjen op fertoan fan in yntreebewiis. Foar dielnimmers wurdt in mienskiplike ûntfangst mei kofje en tee fersoarge. Fia princessehof.nl/ngtrondleiding kin de rûnlieding reservearre wurde en is mear ynformaasje te finen.

Porsleinkoarts

Porsleinen bisten fan mear as in meter heech, goud, swiete pastelkleuren, eksuberante skilderingen en iepenwurke keunststikken: yn ’e rin fan de achttjinde iuw is neat te gek en wurdt Europa befongen troch in tige besmetlike porsleinkoarts. Yn ’e útstalling folgje besikers it nijsgjirrige ferhaal fan twa foarstehuzen dy’t foar in raazje soargen. Dêrby wurdt de Europeeske porsleinkeunst yn in koart skoft ta grutte hichte opstood en dat lit sels no noch syn spoaren nei. It wurdt ferteld út twa ikoanyske haadrolspilers út dy turbulinte tiid wei: Augustus de Sterke (1670-1733), karfoarst fan Saksen, kening fan Poalen en oprjochter fan it Meissen-porsleinfabryk yn Dútslân, en Madame de Pompadour (1721-1764), mêtresse, kultureel adviseur en fertrouweling fan kening Loadewyk XV en beskermfrou fan it Sèvres-porsleinfabryk yn Frankryk.