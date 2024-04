It stigende wetter (gedicht)

It stigende wetter

Us gassen en dampen

bringe ús rampen:

it waar is fan slach,

in hurd gelach:

de stigende see bedriget it lân,

it rint út ’e hân:

’t wurdt tiid dat wy ús besinne

en in nij libben begjinne.

Syt Palma

Dit gedicht is troch byldhouwer Marcel van Zijp út Kollum op syn byld ‘Blue Heaven’s Boogie’ op graniten platen beitele. It 4 meter hege byld stiet yn de stinzetún fan de Stifting Molen de Korenaar yn Seisbierrum. Dat is yn 2022 ynformiel ûnbleate troch de kommisaris fan de Kening Arno Brok. It ferbyldet de noeden dy’t ûntsteane troch de gas- en sâltwinning yn en by it Waad.