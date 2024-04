It klimaat en it Frysk

Skôging troch Nanne Hoekstra

Wylst telefyzje-wiisprater Johan Derksen op de kommersjele stjoerder SBS6 ferdútste oan hokfoar betingsten in Fries foldwaan moat om him sa neame te meien, waard der op NPO1 in folle nijsgjirriger diskusje holden. Oer it Frysk en it klimaat. De wearde fan de publike omrop, dêr’t de partijen dy’t in regear besykje te formearjen yn mear of mindere mjitte mei ôfweve wolle, die mar wer ris bliken. Lykwols waard it essinsjele punt foar beide ûnderwerpen al mist.

Twadde Keamerlid foar de BBB Henk Vermeer sei ôfrûne tiisdei by it praatprogramma Op1 dat er besjen wol oft beskate ynternasjonale ferdraggen ôfsein of oanpast wurde kinne. Oanlieding dêrfoar is it gelyk dat in ploech Switserske ‘klimaatbeppen’ krige fan it Europeeske Hôf foar de Rjochten fan de Minske. Nei’t hja earder nul op it rekest krigen hiene fan Switserske rjochtbanken oardiele dat Hôf dat it Switsersk regear folle mear dwaan moat om fierdere klimaatferoaring sa folle mooglik foar te kommen. Dat op grûn fan ynternasjonale ferdraggen en om’t beskerming tsjin ferdistruwearjende klimaatferoaring in minskerjocht is. Vermeer fynt dat de ‘nasjonale demokratyske ynstitúsjes bedrige wurde troch net keazen rjochters’ en wol tsientallen jierren lyn ûndertekene ynternasjonale ferdraggen dêrom ‘by de tiid bringe’. Marjan Minnesma fan de Stifting Urgenda, dy’t yn Nederlân yn ferlykbere saken op alle rjochterlike nivo’s gelyk krigen hat, foel hast fan har stoel. De steat fan it klimaat jout ommers perfoarst gjin reden om mar tuike-oan mei maatregels. Hja besocht daliks al it gers foar Vermeers fuotten wei te meanen troch noch mar wer ris út te lizzen dat rjochters net op ‘e stoel fan rjochters sitten gean: it is ommers it eigen belied dêr’t oerheden op ferge wurde. Mar Vermeer wol as folksfertsjintwurdiger folslein syn eigen ôfwagings meitsje kinne. Frou Minnesma bleau fatsoenlik en sei noch krekt net dat dy ferdraggen no krekt bedoeld binne om wichtige saken te beskermjen tsjin sokken as Vermeer. Dy song yntusken it bekende sankje oer de útstjit fan oare grutte lannen lykas Sina dêr’t foar ús gjin salve oan te striken falt. Mar frou Minnesma hold hoek, fûn dat elk sines bydrage moat en wiisde der op dat Nederlân wrâldwiid by de grutste útsjitters fan broeikasgassen heard.

En wat fynt beëage koälysjepartner NSC der eins fan? Aant Jelle Soepboer naam spitigernôch gjin ôfstân fan it ‘gefaarlike populisme’ fan Vermeer, lykas Kati Piri fan GroenLinks-PvdA dat op sosjaal-media-platfoarm X omskreau en dêrby ferwiisde nei de Hongaarske premier Orbán dy’t mei gelikense praat de rjochtssteat yn syn lân besiket ôf te brekken. Soepboer sei dêrfoaroer oan de Op1-tafel dat er it mei Vermeer lykfine kin dat der draachflak nedich is foar klimaatmaatregels. Hy luts in ferliking mei it Frysk en de ynternasjonale ferdraggen dy’t dêr foar ôfsletten binne. Foar it Frysk is der yn alle gefallen wol draachflak, woe er hawwe en dêr soene dêrom gjin rjochtsaken foar nedich wêze.

Mar Soepboer ferlike apels en parren.

Ja, der is draachflak foar it fuortbestean fan it Frysk, krekt-en-gelyk as de measte minsken foar it behâld fan ús klimaat binne. It giet der lykwols om: hawwe wy dêr wol wat foar oer? En dat falt ôf, want oars stie it der wol better foar mei it Frysk. Dy taal wie letter sels ûnderwerp fan petear, nei oanlieding fan de ôfsletten bestjoersoerienkomst dêroer. It waard in fleurige gearspraak mei in protte entûsjasme foar it Frysk dy’t it weromsjen wurdich is. De earder frijwat grimmitige Vermeer prate optein mei oer de oerienkomsten tusken it Frysk en syn Nedersaksyske streektaal. Taal liket in ferbinend ûnderwerp te wêzen. Mar hoe bot it Frysk ferhollânsket troch te min ûnderwiis en amper wat bestekliks te lêzen yn dy taal kaam net op it aljemint. Likemin as earder yn it programma de oanboazjende natuerrampen dy’t Minnesma besocht ûnder de oandacht te bringen folle acht slein waarden of it weiwurden fan de reedrydkultuer troch it efterútbuorkjende klimaat. Alle reden dus om net te eameljen oer mar te krewearjen foar mear draachflak. Foar klimaatmaatregels en de needsaaklike transysje nei in duorsume enerzjyfoarsjenning likegoed as foar it brûken fan mear en better Frysk.