Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân. Krûderyk gerslân is sûn foar de boaiem, klimaat en miljeu. It ferskaat oan planten soarget nammentlik foar in sûnere en klimaatbestindigere boaiem en foar mear fiedsel foar ynsekten boppe en ûnder de grûn.

Tanksij de kampanje ‘1001ha kruidenrijk grasland’ koene boeren yn ’e provinsje koarting op krûderike siedmingsels krije en dat late yn alle gefal ta 452 hektare krûderike greiden yn ’e provinsje Fryslân. 77% fan de boeren dy’t ienris krûderyk gerslân besykje, wol dêrmei fierder. LTO Noard is wiis mei dy ûntwikkeling.

“Boeren en túnkers sette har hieltyd mear foar bioferskaat yn. Dat docht ek út it tal dielnimmers en de moaie resultaten bliken. As LTO Noard stypje wy dy ûntjouwingen folop”, seit Dirk Bruins, foarsitter fan LTO Noard. “Wy freegje fan alles fan boeren, mar de measte jilden komme by projektadviseurs telâne. Troch 1001ha kin de hiele maatskippij – boargers, gemeenten en provinsjes – de boer helpe. Mei sukses. Sûnt 2020 hawwe al 1500 boeren meidien en hja hawwe mei-inoar 5000 hektare ynsiedde. Dat skeelt 2.500.000 kg keunstdong en 10.000.000 kg CO2”, seit Hanneke van Ormondt fan Urgenda.

Melkfeehâlder Frjentsjer

Paul de Jong (47) is melkfeehâlder yn Frjentsjer. Hy hat al in jiermannich ferskate hektaren krûderyk gerslân op syn buorkerij. “Wy besykje wat, it is in nije ûntwikkeling. En men hoecht minder stikstof te dongjen. Ik moat sizze dat it hjir wol lestich giet, troch de klaaigrûn. Wy moatte it om de pear jier opnij ynsiedzje. Mar men bliuwt dochs besykjen. Ik doch ek oan natuerbehear, dat dit past dêr goed by”, fertelt Paul de Jong.

Krûderyk gerslân

Oergean op krûderyk gerslân is in manier om it bioferskaat yn ’e greide te fergrutsjen. Dêrtroch komme der mear fûgels en ynsekten. Boppedat hat krûderyk gerslân stikstofbinende klavers. Dêrom is it advys om gjin stikstofkeunstdong te brûken. Flinterblommige planten yn it gerslân bine ommers stikstof út de loft. De hektare skeelt it likernôch 500 kg keunstdong en 1000 kg CO2. Wol is de oanskaf fan it sied djoerder as de oankeap fan gerssied. 1001ha helpt boeren foar in part yn ’e oanskaf.

Oer 1001ha

1001ha is in inisjatyf fan LTO Nederlân en Urgenda. Yn septimber 2020 wurken se gear om 1001 hektare krûderyk gerslân te realisearjen. Sûnt 2023 helpt ek LTO Noard aktyf mei om de provinsjes deryn te beheljen en boeren foar te ljochtsjen. Mei ZLTO is der noch in 1001ha-koartingsaksje, mar dan foar krûderike grienbedongmingsels foar boeren. 260 agrariërs siedden 1250 hektare yn en besparren goed 20% keunstdong.