Hein Jaap Hilarides: Balzac

Stikky

Foor de deur ston ’n man met ’n mitrajeur. Wij souwen ’t Picassomuseum in. Dat kon wel. Maar myn klaine rolkoffertsy mocht niet met na binnenen.

Iran had Israël anfâlen met raketten en drones. De hele wereld waar in rep en roer. In Parys ston alles op skerp. Gyn wonder met de geskidenis fan anslagen op Bataclan en Charlie Hebdo.

Ik liep met ’t rolkoffertsy naar ’t kafee dat ’t dichtst bij waar. Ik kon ’t koffertsy der kwyt. Foor 10 euro. Ik waar niet de enige. ’t Waar al ’n handeltsy worren.

De dagen derfoor hadden wij Parys deurkrúst, lopend en met de metro. Wij hadden Montmartre sien, museum d’ Orsay besocht, en uren in de tún fan ’t Rodin-museum sitten te praten in de son.

En wij hadden naar ’t Balzac-huus weest. Honoré de Balzac is de skriver fan La Comédie humaine. Ik had krekt Verloren illusies lezen. Balzac is ’n meester in ’t beskriven fan ’t kwaad in de mîns.

Ik docht ok even kwaad. Souwen die portiers fan ’t Picasso-museum soms ’n diiltsy hewwe met ’t kafee der’t ik myn rolkoffertsy parkeerd had? Soa fan: wij late gyn rolkoffers binnen. Die kinne mooi bij jim staan. Fraag d’r 10 euro foor. En an ’t eand fan de dâg ferdele wij ’t geld.

’n Groate oorlog levert klaine handeltsys op. D’r binne mînsen die’t an die ellinde ferdiene. At ’t nou moedwillig is of niet, ’t maakt aigenlik niet út. ’t Is baide keren like tryst.