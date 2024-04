Gjin grutte belangstelling foar subsydzje ferduorsumjen tunen

Yn mear as de helte fan de 342 Nederlânske gemeenten kinne minsken mei in eigen hûs yn 2024 subsydzje oanfreegje om harren tún te ferduorsumjen. Dochs makke mar 21% fan de minsken dy’t de tún ferduorsumen dêr gebrûk fan: fierwei de measten brûkten dêr sparjild foar. Dat docht bliken út ûndersyk fan Centraal Beheer.



Troch it tanimmen fan ekstreem waar is it ferstannich om de eigen wenomjouwing safolle mooglik klimaatbestindich te meitsjen. Hieltyd faker falle der fûle reinbuien en ûntstiet dêr skea troch. Yn Nederlân berûn dy neffens it Ferbûn fan Fersekerders tusken 2007 en 2022 hast ien miljard euro.

In fearn fan de wenningeigeners hat ôfrûne jierren de tún ferduorsume, mar hat mar 21% fan dy minsken dêr in subsydzje foar brûkt. Foar it ferduorsumjen fan de tún wurdt foaral sparjild ynset. Pieter Roorda fan Centraal Beheer: “It is tûk om de tún te ferduorsumjen. Net inkeld by slimme delslach, mar ek as it flink hjit is hat men in protte baat by in griene tún sûnder al te folle tegels. Dêrom stimulearret de oerheid Nederlanners ek om dat te dwaan, mei moaie subsydzjeregelingen. It is skande as dy net brûkt wurde en minsken allinnich harren sparjild ynsette.”

Wetter tûker ôffiere en opfange

Ien fan de oarsaken fan wetterskea by slimme delslach is dat it wetter yn in protte tunen net maklik de grûn yn kin. Troch it kiezen foar mear grien yn ’e tún yn stee fan tegels, kin it wetter makliker ôffierd wurde. Yn 125 gemeenten is dêr subsydzje foar te krijen. Troch slimme reinfal kin it rioel muoite hawwe om al it wetter ôf te fieren. In oerstreamde rioelearring soarget foar wetterskea. It ôfkeppeljen fan de reinpiip makket de druk op it rioelnetwurk minder. It soarget der ek foar dat it skjinne reinwetter net ûnnedich suvere wurdt. Yn stee fan yn it rioel, kin it wetter yn in reintonne of yn in ûndergrûnske wetterberging opheind wurde en it yn tiden fan drûchte brûkt wurde om de planten wetter te jaan. Net allinnich duorsum, mar ek goed foar de ponge. Yn 156 gemeenten is subsydzje foar in reintonne te krijen, nochris 135 gemeenten biede subsydzje foar in reinwettertún.

Delslach feroarsaket hieltyd mear skea

Neffens it KNMI binne der sûnt de iuwwikseling hieltyd faker reinbuien fan 7,5 milimeter of mear yn ’e oere. En sûnt 2020 binne der yn trochsneed mear dagen mei flinke buien as yn de jierren dêrfoar. Mei tanimmende drûchte derby hat ekstreem waar tusken 2007 en 2022 ta fikse skea laat, mei in totaal fan 896,9 miljoen euro. Twatredde fan de skea ûntstie fan maaie oant en mei augustus. Roorda: “Dat binne serieuze sifers en wy ferwachtsje dat dy trend trochset. Dêrom advisearje wy Nederlanners om te sjen wat se yn harren eigen wenomjouwing dwaan kinne om dat soarte fan skea foar te kommen. En sjoch foaral nei hokker regelingen jo gemeente hat om jo dêrby te helpen.”

Provinsjaal grutte ferskillen

Hokker maatregels oft fergoede wurde en hoe heech oft de subsydzje is, ferskilt fan gemeente ta gemeente wakker. Yn de iene gemeente is inkeld subsydzje foar it ôfkeppeljen fan de reinpiip te krijen, wylst yn oare gemeenten dat ek kin foar it weiheljen fan stiennen om in reintún oan te lizzen. Sels binnen gemeenten kinne der grutte ferskillen wêze trochdat wetterskippen ek subsidiearje.

Ynwenners fan de provinsje Flevolân hawwe de measte kâns op subsydzje. Dêr biedt de provinsje in subsydzje oan dy’t yn alle gemeenten oanfrege wurde kin. Yn Gelderlân (84%) en Utert (73%) is ek op in protte plakken jild beskikber. Noard-Hollân biedt relatyf it minste oanbod; mar 9% fan de gemeenten biedt subsydzje foar it ferduorsumjen fan de tún. Yn Seelân (15%) en Fryslân (28%) is it oanbod ek beheind.

Op ’e ûndersyksside is te sjen hoe’t it mei de subdyzjes yn alle gemeenten sit.