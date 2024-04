Fryske Poezij Slam iepenet ynskriuwingen foar 2024

It is wer safier: leafhawwers fan poëzy yn Fryslân kinne har klearmeitsje foar in nije edysje fan de Fryske Poezij Slam. Dichters út de regio wurde útnûge om harren bêste wurk foar te dragen en mei te dwaan om de titel fan bêste slammer fan Fryslân te winnen. De ynskriuwingen binne iepen foar elkenien dy’t syn of har dichtkeunst hearre en sjen litte wol.

Dit jier is de slam yn Kafee de Gouden Leeuw, yn Tresoar yn Ljouwert, op 27 juny. Der is plak foar 10 dichters, en de ynskriuwing bliuwt iepen oant 20 juny.

De Fryske Poezij Slam stiet bekend om syn unike sfear, dêr’t sawol ynhâld as foardracht fan de gedichten sintraal by steane. Dit jier organisearret Arjan Hut, de Dichter fan Fryslân, de wedstriid. Mei in haadpriis fan € 500 en in prachtige trofee yn it foarútsjoch, belooft it in ynspirearjende gearkomste te wurden.

De wedstriid sil yn omgongen holden wurde. Yn de earste omgong kriget elke dielnimmende dichter fiif minuten om syn of har gedicht foar te dragen. It publyk spilet in krúsjale rol: nei de foardrachten stimme se op harren favorite dichters. Om earlike kânsen te garandearjen, mei it publyk stimme op twa ferskillende dichters: harren eigen favoryt en de dichter dy’t har it meast rekke hat.

Nei de earste omgong geane de fiif dichters mei de measte stimmen troch nei de folgjende omgong. Under in muzikale pauze, fersoarge troch it jazztrio Ladybirds, kinne de besikers genietsje fan ûntspannende muzyk foardat de spanning wer tanimt. Yn de finale nimme de twa oerbleaune dichters it tsjininoar op yn in lêste duel fan sawat tsien minuten. Dêrnei beslút it publyk wa’t de winner wurdt, troch it jaan fan in roas.

Dit barren stiet iepen foar dichters dy’t yn it Frysk skriuwe, mar ek streektalen lykas it Liwwadders of it Bildts binne fan herten wolkom. De organisaasje moediget in ferskaat oan stimmen oan om de rykdom oan taaltradysje fan de regio te fieren.

Ferline jier wûn Syds Wiersma de begearde titel nei in boeiende finale tsjin Jens de Vries. It evenemint luts in protte publyk en waard entûsjast ûntfongen, wat de ferwachtingen foar dit jier allinne mar fergrutte hat.

Dichters dy’t meidwaan wolle, kinne har no ynskriuwe. It belooft in jûn te wurden fol poëtyske natuerlikens dy’t de krêft fan de Fryske taal sjen lit.