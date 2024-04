Fokaal Trijelûk 2024: tredde konsert ‘By de oseaan’, 21 april

De rige konserten It Fokaal Trijelûk hat yn 2024 de see as ferbinend tema. It tredde en lêste konsert fan de rige fan dit jier is op snein 21 april. Dan is te hearren hoe’t de leafsten faninoar skaat binne, troch it sâlte wetter of troch de tiid. De sjongers binne dizze kear de sopraan Anitra Jellema en de tenoar Gerben Houba. Piano Rixt van der Kooij.

Te hearren is de syklus ‘Venezia’ fan Reynaldo Hahn, dêr’t yn it Fenesjaanks dialekt de leafdesskiednis fan Nina yn ferteld wurdt, en de magistrale syklus ‘Havets Sommar’ (Simmerseelieten) fan de Sweed Ture Rangström mei prachtige natuerympresjes. De muzykstilen binne it belcanto en de lette-romantyk.

‘Dichter fan tsjinst’ is Albertina Soepboer. De see spilet yn har wurk in belangrike rol en Rixt van der Kooij sette ferskillende Frysktalige gedichten fan har op muzyk. Yn dit konsert is it de grutte syklus ‘By de oseaan’ foar sopraan dy’t him op in Karibysk eilân ôfspilet en de syklus ‘Seereis’ foar tenoar. Dêryn tinkt de haadpersoan oan syn jeugdleafde werom. Beide syklussen hawwe in ympresjonistysk karakter.

Yn dit konsert wurdt de nijste dichtbondel Delta (útjûn by Frysk en Frij) fan Albertina Soepboer ek presintearre. Ut dy bondel sette Rixt van der Kooij it gedicht ‘De seedyk’ as duet foar sopraan en tenoar op muzyk.

It konsert is yn de Fermanje, Wurdumerdyk 18, Ljouwert en begjint om 15.00 oere.

Kaarten à € 17,50 binne te keap by de yngong of fia www.harmonie.nl.

Reservearje kin fia info@vocaaldrieluik.nl. Sjoch foar mear ynformaasje op www.vocaaldrieluik.nl.