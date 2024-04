Farekskurzjes nei Fiskmigraasjerivier o/m 7 maaie

Sûnt it oanlizzen fan de Ofslútdyk yn 1932 kinne fisken net mear frij hinne en wer tusken it sâlte bûtendykske seewetter en it swiete binnendykske wetter fan de Iselmar. Dêr hawwe se foar de groei en om har fuort te plantsjen krekt wol ferlet fan. Om de Iselmar wer oan in ryk bioferskaat en in protte fisk te helpen is de Fiskmigraasje yn ûntwikkeling. Dat unike karwei sil 2025 ôf wêze. It Fryske Gea soarget yn ’e mande mei de Waadferiening derfoar dat mei in farekskurzje it bouwen fan de fjouwer kilometer lange fiskmigraasjerivier fan it wetter ôf te besjen is.

Oant en mei tiisdei 7 maaie giet de seeskou ST5, in histoarysk sylskip út 1935 dat foar dizze gelegenheid motoarysk oandreaun wurdt, in pear kear deis derop út. In gids fertelt alles oer de natuer fan de Iselmar, de rivier yn oanlis en it UNESCO-wrâlderfgoed Waad.

Chris Bakker, adjunkt direkteur fan It Fryske Gea: “Het is geweldig om na jaren van plannenmaken te zien hoe de Vismigratierivier nu vorm krijgt. De vissen kunnen straks weer van zout naar zoet water zwemmen waardoor de visstand in het IJsselmeer zich kan herstellen. Een deel van de vis zal de Friese wateren in zwemmen of de IJssel en Rijn op tot Zwitserland aan toe. Vanwege de bouwwerkzaamheden was het de afgelopen jaren niet mogelijk om bij de Vismigratierivier te komen. Deze vaartochten bieden een uniek inkijkje halverwege de bouw.”

Sjoch foar mear ynformaasje en it reservearjen en in plak op it skip op www.itfryskegea.nl/activiteiten. en foar mear ynformaasje oer de Fiskmigraasjerivier op www.vismigratierivier.nl.