Eksposysje Magda Luttikhuizen en Joke Dekker yn Galery Bax Kunst

Yn Galery Bax Kunst yn Snits is in eksposysje te sjen fan de keunstners Magda Luttikhuizen en Joke Dekker. Beide toane nei jierren fan ôfwêzichheid wer nije keunstwurken. De eksposysje, dy’t oant en mei 4 maaie 2024 duorret, lit in kombinaasje fan kleurrike figurative skilderijen en fleurich keramyk sjen.

Magda Luttikhuizen, mei har unike styl fan skilderjen, stiet bekend om har kleurrike en figurative komposysjes. Wat har wurk ûnderskiedt, is de tafoeging fan wurden en sinnen dy’t subtyl yn har skilderijen ferwurke binne, sadat har keunst in ekstra laach en betsjutting kriget. Har skilderijen nûgje út ta langer neitinken en biede in blik op de kompleksiteit fan minsklike emoasjes en ûnderfiningen.

Joke Dekker, bekend om har fleurige en mei de hân foarme keramyske kreaasjes, bringt in gefoel fan boartlikens en libbenens nei de eksposysje. Har keramyk strielet in gefoel fan freugde út, mei libbene kleuren en organyske foarmen. Alle stikken binne mei leafde en fakmanskip makke.

“Wy binne bliid dat we it wurk fan beide froulju nei jierren wer yn ús galery presintearje meie”, seit de galeryhâlder fan Bax Kunst. “Harren ferskillende en ynspirearjende kreaasjes ûnthjitte alle keunstleafhawwers in echte maitiidssfear te bieden.” Alle wurken binne beskikber foar oankeap. Wa’t net by steat is om persoanlik lâns te kommen, kin se ek fia www.baxkunst.nl oankeapje.