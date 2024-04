Dúdlikheid oer behear wâlskanten by Fryske farwegen lâns

De fjirtjin gemeenten fan it Fryske fêstelân, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân hawwe op tongersdei 28 maart in gearwurkingsoerienkomst ûndertekene foar it behear fan wâlskanten yn Fryslân. Sa is dúdlik wa’t ferantwurdlik is foar it behear fan de wâlskanten by de 1760 kilometer by de Fryske farwegen lâns.

Fryslân is dé wetterprovinsje fan Nederlân, dêr’t rûnom fearn wurde kin op kanalen, fearten en marren. Wa’t ferantwurdlik is foar it behear en ûnderhâld fan de wâlskanten fan dy wetters, wie net altyd like dúdlik. Dêrom hawwe de mienskiplike oerheden wurke oan in heldere ferdieling, dy’t op in kaart werjûn is. Dy kaart is te finen op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen.

Mei dy kaart ûntstiet ynsjoch wa’t hokker wâlskant beheare sil. Faak is dat ien fan de oerheden. Yn guon gefallen binne it boargers of bedriuwen. Under beskate betingsten kinne behearders dêr in finansjele bydrage foar krije. Nei ferwachting set dy subsydzjeregeling foar de simmer 2024 fan útein.

Ferskate belangen

In wâlskant tsjinnet faak mear as ien belang. Provinsje en gemeenten sette har yn foar it behâld fan de farwegen. Wetterskip Fryslân soarget foar in goede oan- en ôffier fan wetter en dêrfoar moatte wâlskanten tsjin sterke streaming kinne. Soms moat in wâlskant fersterke wurde om in efterlizzende tún, greide of dyk te beskermjen. Dêrom is it wichtich dat dúdlik is wa’t de behearder fan in wâlskant is.

Ferdieling ferantwurdlikheid

By de ferdieling fan it behear by de offisjele Fryske farwegen lâns, is sjoen nei wa’t it measte belang by in goed ûnderholden wâlskant hat. Dy partij is dan ferantwurdlik foar it behear en ûnderhâld. As der mear as ien belang is, betellet de oerheid somtiden fia in subsydzje mei. Mei it ûndertekenjen fan de gearwurkingsoerienkomst Wâlen en farwegen is de ferantwurdlikheid foar it behear en ûnderhâld fan alle wâlskanten by de farwegen lâns formeel fêstlein. Fan no ôf witte boargers, bedriuwen en oerheid wêr’t se oan ta binne.