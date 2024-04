De Moanne hat in nije webside

Ofrûne freed is de nije webside fan de Moanne – poadium foar keunst en kultuer yn Fryslân – yn geef Frysk, live gien. De side sjocht der frisser, oersichtliker en dúdliker út.

Troch de berjochten better op tema yn te dielen, kin men fluch fine wat men siket. Nij is ek de gearwurking mei Merk Fryslân. Dêrtroch binne no op de webside alle kulturele aktiviteiten yn in aginda werom te finen. Fia de knop ‘lês fierder’ kin men op de side komme om dêr fierder te lêzen en te sneupen.

Sjoch www.demoanne.nl.