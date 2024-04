Beskerming Nederlânske natuergebieten yn see ûnder de mjitte

Nederlânske natuergebieten yn see wurde folle mear mei sleepnetten befiske as dy yn Dútslân, Denemarken en Spanje. Nederlân is ferantwurdlik foar hast de helte fan it totaal oantal fiskoeren: 2,1 miljoen fan de 4,4 miljoen fiskoeren metten tusken 2015 en 2023. Yn Nederlân wurdt ek it grutste oerflak fan de beskerme seeboaiem befiske, nammentlik 71%. Dy resultaten steane yn in ynternasjonaal ûndersyk nei fiskerijdruk yn Natura 2000-gebieten yn sân Europeeske lannen, dat tiisdei publisearre is troch Seas At Risk en Oceana.

Mei help fan gegevens út de Global Fishing Watch-databank waarden yn Denemarken, Dútslân, Ierlân, Nederlân, Portugal, Spanje en Sweden de omfang en oeren berekkene fan fiskerij dy’t de seeboaiem yn beskerme natuergebieten rekket. It rapport kwantifisearret dy fiskerij yn marine Natura 2000-gebieten, dy’t foar de beskerming fan de seeboaiem en soarten ornearre binne.

Seeboaiem yn Nederlân net genôch beskerme

Nederlân hat tsien marine Natura 2000-gebieten. Op papier binne dat beskerme gebieten. Lykwols is mar 5% fan de Nederlânske Noardsee sletten foar fiskerij dy’t de seeboaiem skeine kin. Yn it Noardsee-akkoart binne ôfspraken tusken oerheid, fiskers en natuerorganisaasjes makke om de seeboaiem better te beskermjen. Yn 2030 moat 15% fan oanwiisde beskerme gebieten ôfsletten wêze foar fiskerij dêr’t de boaiem by rekke wurdt.

Serena Rivero, marine ekolooch by Stichting De Noordzee: “De resultaten fan it rapport beklamje nochris de urginsje fan de ôfspraak yn it Noardsee-akkoart, mar ek de needsaak om no echt útein te setten mei útfasearjen fan skealike fiskerij yn beskerme gebieten om dat doel ek echt te heljen.”

Boaiemrêst yn belang fan natuer en fiskerij

By fiskerij dy’t de seeboaiem fernielt litte ien of mear boaten de fisknetten oer de seeboaiem slepe om fisk lykas tong, skol en garnalen te fangen. Dy metoade fersteurt de natuer op ’e seeboaiem fan de beskerme gebieten, wat resultearret yn ferlies fan bioferskaat, oantaasting fan wichtige libbensgebieten fan (kwetsbere) soarten en it frijlitten fan opsleine koalstof yn ’e seeboaiem.

Fiskerij en oare minsklike aktiviteiten lykas skipfeart en enerzjywinning binne wichtige faktoaren dy’t de Noardseenatuer belêste, in natuer dy’t dochs al yn in minne steat ferkeart. Om al dy aktiviteiten op in ferantwurde manier mooglik te meitsjen, is bettere beskerming fan de natuer nedich. “Yn beskerme gebieten hoopje wy dat de natuer wer oansterkje kin om sa de hiele Noardsee fearkrêftiger te meitsjen”, fertelt Serena Rivero. “Wannear’t wy natuergebieten effektyf beskermje tsjin skealike aktiviteiten, sil úteinlik it bioferskaat tanimme, wat ûnder oaren yn ferbettere fiskbestannen resultearret.”

It rapport is hjir te lêzen.