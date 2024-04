Anne Dykstra: Vrouwspersoon

Kollum

Unfoech praat (77)

Yn it WFT komt yn ’e betsjuttingsomskriuwingen gauris it wurd vrouwspersoon foar (it WFT ferklearret de Fryske wurden yn it Nederlânsk). Wêrom vrouwspersoon en net gewoan vrouw?

Vrouwspersoon is neffens Van Dale ‘minachtend’ en neffens it WFT is frouspersoan ‘soms pejoratief’. Ja, ja, it WFT is net om ’e nocht in wittenskiplik wurdboek! Pejoratief wol sizze dat it wurd dêr’t it om giet in ûngeunstige betsjutting (krigen) hat. Ut de foarbylden dy’t it WFT by frouspersoan jout, wurdt dy ûngeunstige betsjutting net fuort dúdlik, of it soe gean moatte om in sitaat út de Hillige Histoarje (1949): ‘It joech gjin foech, dat in frouspersoan sa’n hillich profeet sa mar oantaestte’. It yn ’e betsjuttingsomskriuwingen brûkte vrouwspersoon is wol deeglik ûngeunstich bedoeld, dat is klear te sjen oan ’e wurden dêr’t it by stiet: slet, lel(lebel), dweilstik, flodder, jachtgat, sipeltryn, sjut, tutte en noch folle mear.

En manspersoon? Dat stiet wol yn it WFT, mar folle minder faak as vrouwspersoon (de ferhâlding is sawat 1 op 5). It WFT jout by manspersoan net oan dat it ûngeunstich brûkt wurde kin. Dat kin oars wol, mar yn ’e praktyk bart it minder faak as mei vrouwsperoon.