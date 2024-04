Anne Dykstra: Krij de pip

Kollum



Unfoech praat (75)

De pip is in sykte by hinnen en oare fûgels, dêr’t him tsjok slym by yn ’e noasholte foarmet. Snotsykte wurdt dat ek wol neamd. Mei pip wurde ek wol grypeftige sykten by minsken oantsjut. Halbertsma neamt yn 1837 de gryp bygelyks Russyske pip. Earder waard tocht dat de pip by minsken in deadlike sykte wie en dat makke de pip in gaadlike sykte om immen ta te winskjen.

Ik sis mei sin makke, want de jongste ferwinsking mei pip dy’t ik fûn haw is fan 1935, yn In Fryske jongestiid (noch te keap op Marktplaats, red.) fan T. van der Ploeg: ‘krij de pip, sei Jan, do kinst der maklik de gek mei ha.’ Yn dat sitaat wurdt oars dúdlikernôch net de deadlike sykte bedoeld. Op grûn fan de titel fan it boek soe men dat ek net ferwachtsje. Faaks wie de pip yn 1935 foar de lju al ta in ynhâldsleas wurdsje wurden, dat likegoed lekker skold.

It Friesch Woordenboek fan 1903 jout in fariant fan de krij de …!-ferwinskingsformule: ’k woe datst de pip krigeste! De pip komt neffens flok- en skelspesjalist Van Sterkenburg fan it Midlatynske pîpîta, dat in ferfoarming is fan it Latynske pîtuîta, ‘slym, snot’.