Op snein 21 april organisearret de Konsertkommisje fan de Sint-Pitertsjerke yn Grou in konsert dat jûn troch it Vocaal Ensemble A Capelli út Grins ûnder lieding fan David van Royen.

It tema is Koarmuzyk út tsjerken yn Parys. Der sille muzykstikken klinke fan komponisten dy’t yn ’e rin fan de iuwen yn dy tsjerken wurke hawwe. Op de kuier troch Parys wurdt net allinne by de komponisten stilstien, mar wurde ûnderwilens ek bylden projektearre fan de tsjerken dêr’t se wurken.

It leveret in boeiend en breed programma op fan de fyftjinde oant en mei de foarige iuw. Dat programma en ynformaasje dêroer en oer it koar, syn dirigint David van Royen en de begelieder, de oargelist Mattijs de Vreugd, is hjir te finen.

It konsert begjint om 16.00 oere. Kaarten à € 15,– binne hjir te reservearjen.