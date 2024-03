Wurkatelier oer it neifertellen fan folksferhalen

Yn it ramt fan it ynternasjonale projekt Lingotell, organisearret it Mercator Kennissintrum op 23 april yn Tresoar in middei oer it neifertellen fan tradisjonele ferhalen.

Nei in ynlieding oer folksferhalen en tradisjonele ferhalen, binne der ferskate workshops oer it omsetten fan tradisjonele ferhalen yn teäter, mûnlinge skiednis en sels escape rooms. Lingotell is in gearwurkingsprojekt tusken Sijti Jarnge (NO), Mercator/ Fryske Akademy (NL) en Pro Progessione (HU).

It ferhaal fan ‘De wylde boerinne’ is mear as in iuw yn in protte fariaasjes neiferteld. Hoe kin it dat it ferhaal minsken noch hieltyd oansprekt? Hokker karren binne der makke yn it reprodusearjen fan it orizjinele ferhaal en watfoar effekt hat dat?

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.