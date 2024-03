De Fryske Akademy organisearret ein maart in ynternasjonaal wurkatelier fan trije dagen oer kustwyldernis en kultureel lânskip op Skylge.

Kust- en tijgebieten binne lânskippen fan betsjutting, dêr’t de perspektiven fan wyldernis en kultuer neistinoar besteane. Om dat te bestudearjen, moat it benadere wurde as in multydissiplinêr ûndersyksûnderwerp, troch de eagen fan fûgels en minsken út it ferline en yn in dielde taal. Dat is it útgongspunt fan ‘Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic’, in wurkatelier fan trije dagen dy’t fan 26 oant 28 maart organisearre wurdt op Skylge troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy), yn oparbeidzjen mei pref. Theunis Piersma fan BirdEyes/ NIOZ (Ljouwert/Teksel).

De gearkomste is mooglik makke troch de KNAW Early Career Partnership fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, dy’t yn 2023 takend wie oan dr. IJssennagger-van der Pluijm.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.