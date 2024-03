Waarpraatsje: Wykein mei buien

DE JOUWER – Der sille sneon en snein in soad buien falle en it is mei krapoan 10 graden oan ‘e kâlde kant.

Sneon falle der rûnom buien, miskien wol mei tonger en heil, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. De westewyn is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt in graad of 8.

Snein liket in skiere dei te wurden mei noch wat mear buien as sneon. De matige oant frij krêftige, by de kust lâns krêftige, wyn komt út it westen. It wurdt 9 graden.

Moandei knapt it waar wat op. It bliuwt dan drûch en de kâns op sinne is wer wat grutter. De wyn komt út it súdwesten en is matich. Mei 10 graden sil it ek wer in hiel lyts bytsje mylder wurde.

Jan Brinksma