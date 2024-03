Waarpraatsje: Woansdei ek skier

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel skiere dei, mar it bleau yn Fryslân wol, sa goed as, drûch. Woansdei feroaret der net in soad. It bliuwt ferfeelsum waar.

Tiisdeitenacht soe it, sa út en troch, wat (sto)reine kinne. By in matige eastewyn wurdt it 5 graden.

Woansdei bliuwt de loft de hiele dei berûn en der kin ek in drip rein falle. De wyn komt út it easten en is swak oant matich. It wurdt 9 graden.

Fan tongersdei ôf sil de kâns op sinne grutter wurde.

Jan Brinksma