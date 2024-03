Waarpraatsje: Tongersdei maitiid

DE JOUWER – It wie woansdei wer in skiere dei, mei sa út en troch wat storein. It waar foar tongersdei sjocht der poerbêst út.

Woansdeitenacht bliuwt it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Tongersdei kin it earst noch wat skier wêze, mar letter soe de sinne geregeld skine moatte. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 15 graden hinne.

Fan freed ôf sil it wer ritich wurde.

Jan Brinksma