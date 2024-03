Waarpraatsje: Tiisdei ek drûch

DE JOUWER – Nei in wykein mei frijwat wyn, in soad buien en lege temperatueren, wie it moandei kreas en drûch waar. It waar foar tiisdei sjocht der ek goed út.

Moandeitenacht is it (frij) helder en drûch. De eastewyn is matich, mar by de noardlike kust lâns sa út en troch frij krêftich. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tiisdei skynt de sinne earst, mar geandewei rekket de loft wol wat mear berûn. De wyn komt yn ‘e moarntiid komt út it súdeasten en is matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich. Yn ‘e middei giet er nei it suden en is er swak oant matich. It wurdt 12 graden.

Woansdei liket it ek noch drûch te bliuwen.

Jan Brinksma