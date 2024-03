Waarpraatsje: Ritich mar myld

DE JOUWER – Wy hiene tongersdei fan alles wat. In berûne loft, in skoft wat rein en letter ek noch sinne. It waar bliuwt foarearst hinne en wer gean. Kreas maitiidswaar sit der noch net yn.

Tongersdeitenacht is it earst drûch, mar letter set it wer op in reinen. De sudewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed reint it earst, mar geandewei komt de sinne der ek by. Der kin dan noch wol in bui falle. De wyn komt út it suden en is matich, mar by de noardlike kust lâns earst noch krêftich. It wurdt op de measte plakken 12 graden.

Yn it wykein sil it noch wat waarmer wurde.

Jan Brinksma