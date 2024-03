Waarpraatsje: Rêstich waar

DE JOUWER – Nei in kreaze tiisdei sjocht it waar der foar woansdei rêstich, mar wol frij skier út.

Tiisdeitenacht kin it op guon plakken wat (sto)reine. By in swakke súdeastewyn wurdt it 7 graden.

Woansdei is de loft foar it grutste part berûn mei miskien sa út en toch wat (sto)rein. Yn ‘e middei soe de sinne ek noch wol efkes skine kinne. De swakke oant matige wyn komt út it suden en de temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it wer ritich, mar ek mylder,

Jan Brinksma