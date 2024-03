Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – It wie tiisdei earst skier, mar yn ‘e middei wie de sinne der ek geregeld by. Fryslân hat woansdei it minder kreaze waar fan ús lân. De loft liket de hiele dei berûn te bliuwen.

Tiisdeitenacht soe der sa út en troch wat (sto)rein falle kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de noardlike kust lâns is de wyn matich út it súdwesten. It wurdt 6 graden.

Woansdei sil it in skiere dei wurde en der kin ek in bytsje reinwetter falle. De súdwestewyn is swak, by de noardlike kust lâns matich. De temperatuer leit om de 13 graden hinne.

Tongersdei is it noch myld, fan freed ôf wurdt it kâlder.

Jan Brinksma