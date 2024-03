Waarpraatsje: Mylder

Kâld is it net, mar wier maitiidswaar wol it ek noch net wurde. Dochs sil it de oare dagen fan dizze wike mylder wêze.

Tiisdeitenacht soe der wat (sto)rein falle kinne en op guon plakken kin it dampich wurde. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Woansdei sjogge wy de sinne hast net. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, miskien wol krêftich. It wurdt 11 graden.

Tongersdei wurdt in hiel mylde dei foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma