Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – Nettsjinsteande dat it in skiere dei wie, hie Fryslân moandei it bettere waar fan ús lân. Yn in grut part hat it in hiel skoft reind. It waar bliuwt dizze wike hinne en wer gean, mar it wurdt wol mylder.

Moandeitenacht soe it op guon plakken dampich wurde kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich, út it noardeasten. It wurdt 6 graden.

Tiisdei is de loft it grutste part fan ‘e dei berûn en it kin earst ek wer dampich wêze. De weste-, letter súdwestewyn is swak oant matich en de temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Woansdei en tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch en it wurdt in stik mylder.

Jan Brinksma