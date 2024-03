Waarpraatsje: Mear sinne

DE JOUWER – It wie woansdei earst skier, mar letter kaam de sinne der op guon plakken by en dat sil tongersdei ek it gefal wêze.

Woansdeitenacht binne der opklearringen en by in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Tongersdei sil de sinne geregeld skine, mar yn ‘e middei rekket de loft wer foar in part berûn. De easte- oant noardeastewyn is matich, mar letter by de noardlike kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Freed liket in sinneskyndei te wurden.

Jan Brinksma