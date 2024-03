Waarpraatsje: Lyts bytsje ritich

DE JOUWER – It sil yn it wykein noch gjin maitiid wurde, mar it waar sjocht der ek net hiel min út.

Sneon wikselje wat sinne en in berûne loft inoar ôf, mar letter rekket de loft wer hielendal berûn en is der kâns op in bui. By in matige sudewyn wurdt it 10 graden.

Snein sil it by in swakke westewyn miskien wol goed 10 graden wurde. Hielendal drûch bliuwt it, nei alle gedachten, noch net.

Moandei bliuwt it wol drûch, mar it sil perfoarst noch gjin strieljende dei wêze. By in swakke oant matige westewyn wurdt it in graad of 9.

Jan Brinksma