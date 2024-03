Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It wie in strieljende freed, mar troch de eastewyn fielde it kâld oan. Yn it wykein bliuwt it kreas waar, mar de loft is wol mear berûn.

Sneon skynt de sinne noch geregeld en it bliuwt drûch. De eastewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein wurdt spitigernôch wer in skiere dei mei in berûne loft en sa út en troch in bytsje rein. By in matige eastewyn wurdt it 10 graden.

Moandei liket it waar bot op dat fan snein. It sil wer in skiere de

i wêze en it bliuwt net hielendal drûch. De wyn komt út it súdwesten en mei 11 graden is it justjes waarmer as yn it wykein.

Jan Brinksma