Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – It wie woansdei foar it grutste part in skiere dei mei wat (sto)rein, mar it wie wol myld. Mei dat mylde waar is it no earst efkes dien.

Woansdeitenacht kin it sa út en troch wat reine. De wyn komt út it noardwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 7 graden.

Tongersdei bliuwt de loft yn Fryslân, nei alle gedachten, de hiele dei berûn, mar it is wol drûch. Yn ‘e moarntiid is de noardwestewyn matich, yn ‘e middei krimpt de wyn nei it westen en wurdt swak oant matich. It sil net folle waarmer wurde of 10 graden.

Fan freed ôf falle der geregeld buien.

Jan Brinksma