Waarpraatsje: Hiel myld

DE JOUWER – It wie moandei earst skier mei op guon plakken wat storein, mar yn ‘e middei waard it sinnich. Tiisdei en woansdei wurde twa tige mylde dagen.

Moandeitenacht hawwe wy, nei alle gedachten, te krijen mei in kleare loft en der soe op guon plakken damp ûntstean kinne. Letter yn ‘e nacht rekket de loft wer berûn. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de sudewyn matich. It wurdt in graad of 4.

Tiisdei is it yn ‘e moarntiid skier, mar yn ‘e middei soe de sinne geregeld skine kinne. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn is matich en komt út it suden oant súdwesten. Mei 14 graden is it sêft foar de tiid fan it jier.

Woansdei wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma