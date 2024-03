Waarpraatsje: Freed sinneskynwaar

DE JOUWER – It wie tongersdei earst kreas waar mei in soad sinne, mar yn ‘e middei waard it wer skier en it wie mei in graad of 5 ek noch kâld. Freed liket in dei mei in soad sinne te wurden.

Tongersdeitenacht kin it wer opklearje en by in matige, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftige, eastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne, nei alle gedachten, hast de hiele dei. De wyn komt út it easten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 8 graden.

It waar foar it wykein sjocht der ek goed út.

Jan Brinksma