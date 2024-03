Waarpraatsje: Freed rein

DE JOUWER – It wie tongersdei skier en skrousk. Wy krije no trije dagen mei geregeld buien en in temperatuer om de 10 graden hinne.

Tongersdeitenacht bliuwt it noch drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed is de loft berûn en letter set it op in reinen. Yn ‘e moarntiid komt de matige wyn út it westen oant súdwesten, yn ‘e middei rommet de wyn nei it westen oant noardwesten en wurdt swak oant matich. Op in soad plakken wurdt it krekt gjin 10 graden.

Yn it wykein bliuwt it ritich.

Jan Brinksma