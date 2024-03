Waarpraatsje: Freed miskien tonger

DE JOUWER – It wie tongersdei einepikewaar, mar it bliuwt foarearst spitigernôch by ien dei. Freed falle der buien.

Tongersdeitenacht kinne der in pear buien falle. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Freed wikselje wat sinne en buien, miskien wol mei tonger en heil, inoar ôf. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Yn it wykein giet it waar ek wat hinne en wer.

Jan Brinksma