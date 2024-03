Visit Wadden ropt op om by besite oan Waadgebiet drones thús te litten

Mei it briedseizoen dat op 15 maart fan start gien is, ropt Visit Wadden bewenners en besikers op om mei it rekreatyf gebrûk fan drones yn it Waadgebiet en omlizzende natuergebieten op te hâlden. Ut resint ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins, docht bliken dat drones fûgels fersteure kinne. Dêr wurde de harren kânsen om te oerlibjen lytser.

Yn it programma ‘Wy & Waadfûgels’, dêr’t ferskate natuerorganisaasjes yn gearwurkje, hat de Ryksuniversiteit Grins ûndersyk dien. Dat wie rjochte op it ynsetten fan drones by it tellen of monitoarjen fan fûgels. It foardiel dêrfan is dat ûndersikers net mear troch koloanjes hoege te rinnen en dus minder fersteure. It ûndersyk hat foar ferskillende fûgelsoarten oanbefellingen oplevere oer hoe heech oft in drone fleane mei om gjin fersteuring te feroarsaakjen. Ut it ûndersyk die bliken dat guon fûgelsoarten tige gefoelich op drones reagearje; dy fleane al op as de drone 160 meter fierderop fljocht. Dat jout ek oan hoe wichtich oft it is om mei it ûnnedich brûken fan drones yn it Waadgebiet op te hâlden.

Piken bliuwe lang allinnich efter

Visit Wadden hat de ambysje om mei it Waadgebiet (sawol kust as eilannen) de duorsumste bestimming fan Europa te wurden. Om dy reden wurdt der no foar keazen om fan dizze maitiid ôf gjin drones mear te brûken. Wendy Oude Veldhuis, projektlieder Visit Wadden leit út: “Yn in fideo út it ûndersyk waard it probleem fan dronegebrûk hiel dúdlik. De fûgels wurde ûnrêstich en fleane op en litte piken en/of aaien in lang skoft allinnich. Dy wurde oan rôfbisten bleatsteld. Om dy reden roppe wy bewenners en besikers no op om by in besite oan in natuergebiet harren drone thús te litten. In moaie foto giet net foar it wolwêzen fan bisten.”

Ienfâldige tips tsjin fersteuring

Ingrid Aaldijk, programmamanager Wy & Waadfûgels (Fûgelbeskerming Nederlân) beklammet de gefolgen fan fersteuring. “As der gjin piken of aaien binne, hat minsklike fersteuring ek ympakt, bygelyks op ús trekfûgels dy’t yn it Waadgebiet komme as belangryk rêst- en fiedselgebiet. De fûgels ferlieze in protte enerzjy troch it ûnnedich opfleanen, wat harren oerlibbingskânsen minder makket. Dat hat op de lange doer slimme gefolgen foar it hiele ekosysteem. Mei ienfâldige tips kin elkenien oan rêst foar fûgels bydrage: bliuw op ’e paden en hâld de hûn oan ’e line. Mear tips binne te finen op www.WADdoejij.nl. Moai dat Visit Wadden dy oprop yn it belang fan de natuer docht.”

Natuer belibje én beskermje

De hjoeddeiske wet- en regeljouwing oangeande dronegebrûk yn it Waadgebiet is net foar alle gebieten like helder. Yn guon gebieten binne se ferbean, yn oare gebieten wurde se (beheind) tastien. “Foar elkenien dy’t fragen oer it rekreative gebrûk fan drones hat, stiet Visit Wadden mei advys klear. In mailtsje is genôch. Mei-inoar soargje wy derfoar dat ús aktiviteiten de natuerlike omjouwing net skeine”, seit frou Oude Veldhuis.

Oer Visit Wadden

Visit Wadden is de bestimmingsmanagementorganisaasje fan it Waadgebiet. Der wurdt mei ferskillende partijen yn de provinsjes Noard-Hollân, Fryslân en Grinslân gearwurke. Troch it dielen fan ferhalen oer UNESCO Wrâlderfgoed Waadsee, it kommunisearjen oer natuer en it útljochtsjen fan de unike rûten en lokaasjes, helpt Visit Wadden ekology en ekonomy yn it gebiet.