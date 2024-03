Tinktank foar ynternasjonale nearlandistyk presintearret praktykfoarbylden

Diele

Mei praktykfoarbylden makket de Tinktank fan de Taalunie sichtber hoe’t universiteiten wrâldwiid ynnovative oplossingen fûn hawwe foar útdagingen lykas wurkdruk, rekrutearring en sichtberens. Ofdielingen nearlandistyk yn mear as fjirtich lannen steane foar grutte útdagingen en kânsen, dêr’t eltse ôfdieling oars mei omgiet. De foarbylden tsjinje as ynspiraasje foar nearlandisy wrâldwiid. Hja kinne de praktykfoarbylden brûke om mei-inoar yn petear te gean oer oplossingen foar de eigen ôfdieling.

Gearwurking yn ferskaat

Hoe is de isolaasje fan it eigen gebiet mei netwurkfoarming te trochbrekken? Yn dit praktykfoarbyld is mear te lêzen oer de Karibyske Assosjaasje foar Nearlandistyk en hoe’t gearwurking oer eilannen hinne ta it fersterkjen fan de nearlandistyk yn it Karibysk gebiet late.

Eric Mijts, taalkundige út it Karibysk gebiet en netwurker yn de nasjonale nearlandistyk, stie yn it jier 2000 foar de útdaging om in byld te krijen fan de nearlandistyk op ferskillende Karibyske eilannen en yn Suriname. De ôfstân tusken dy regio’s, sawol geografysk as histoarysk, kreëarre in gefoel fan isolemint en behindere effektive gearwurking. It ûntbrekken fan geregelde gearkomsten wie in knyppunt dat it dielen fan wurk en útdagingen yn ’e wei stie.