Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn 1500-1850

Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn Nederlân en Flaanderen tusken 1500 -1850. Dat is no mooglik, want der binne 207 kronykteksten op ynternet set op kronieken.transkribus.eu. De hânskriften binne digitaal ynlêzen en fia transkripsjes en tekstwerkenning yntegraal troch te sykjen en foar elkenien tagonklik makke.

Kinne kronykskriuwers ús op fergetten mominten yn de skiednis wize?

Oarloggen, stedsbrannen en epidemyen. In kronyk is in deiboek dêr’t de auteur yn beskriuwt wat er belangryk fynt. Net it libben fan auteur stiet sintraal, mar de mienskip of it plak dêr’t er libbet en de skiednis dêrfan. Dêrom binne kroniken ek oantreklik om te lêzen foar leafhawwers fan lokale skiednis.

Tresoar hat foar it nasjonale digitalisearringprojekt Chronicling Novelty in grut tal Fryske kroniken levere en finansjeel bydroegen om in stikmannich dêrfan digitalisearje te kinnen. Sjoch hjir hokker Fryske kroniken oft der digitaal troch te sykjen binne.

Mear ynformaasje is te lêzen op: chronicling-novelty.com.